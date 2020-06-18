Москва вернет к плановой работе еще 3000 коек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы продолжают возвращать к плановой работе больницы, которые переоборудовали для лечения коронавирусной инфеекции. 18 июня было принято решение вывести из экстренного режима еще 3000 койкомест, чтобы вернуть их к оказанию плановой помощи, сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, многие клиники в городе продолжают "борьбу с ковидом", однако уже почти каждую неделю принимается решение "о выводе из ковидной системы" стационаров одного за другим.

4 июня заммэра Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в госпиталях для ветеранов № 1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности "освободят" более 2800 коек.

В целом, общий коечный фонд обратно перепрофилируемых стационаров на тот день составлял практически 6000 коек. Тогда уже начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров: госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и № 31.