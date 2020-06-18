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Москва вернет к плановой работе еще 3000 коек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы продолжают возвращать к плановой работе больницы, которые переоборудовали для лечения коронавирусной инфеекции. 18 июня было принято решение вывести из экстренного режима еще 3000 койкомест, чтобы вернуть их к оказанию плановой помощи, сообщил мэр Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

По его словам, многие клиники в городе продолжают "борьбу с ковидом", однако уже почти каждую неделю принимается решение "о выводе из ковидной системы" стационаров одного за другим.

4 июня заммэра Анастасия Ракова сообщила журналистам, что в госпиталях для ветеранов № 1, 2 и 3, а также в клинических больницах имени Давыдовского и Жадкевича в общей сложности "освободят" более 2800 коек.

В целом, общий коечный фонд обратно перепрофилируемых стационаров на тот день составлял практически 6000 коек. Тогда уже начались работы по возвращению к стандартному режиму пяти перепрофилированных под лечение коронавируса стационаров: госпиталь на Шаболовке, клинические больницы им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова и № 31.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Москва Сергей Собянин коронавирус Анастасия Ракова

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