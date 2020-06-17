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Попова заявила, что РФ может достичь минимального уровня заболеваемости COVID-19 через месяц

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Россия может достичь самого низкого уровня заболевания коронавирусом через месяц, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК) в среду.

"Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но, я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня", - сказала Попова, отвечая на вопрос, когда число заболевших в сутки будет меньше тысячи.

По ее словам, число инфицированных снижается, их уже меньше 8 тысяч в сутки. "И динамику мы видим практически по всем субъектам, осталось совсем чуть-чуть больше десяти субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения как, собственно, все остальные", - рассказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также выразила надежду, что школьники пойдут в школы 1 сентября. "Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса", - сказала глава Роспотребнадзора.

Она также заявила, что в течение ближайших двух недель несколько вакцин от коронавируса выйдут на этап клинических исследований на людях.

В среду были начаты клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи. Центр "Вектор" заявил, что начнет клинические испытания своей вакцины 15 июля.

Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Анна Попова Роспотребнадзор Коронавирус

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