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Две крупные базы пользовательских данных оказались в открытом доступе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Личные данные более 12 млн пользователей мессенджера Telegram и портала Superjob.ru оказались в открытом доступе, сообщает в пятницу "Российская газета".

"В интернет утекли сразу две крупные базы данных пользователей - из мессенджера Telegram и портала Superjob.ru. Если представители рекрутингового портала отрицают появление их базы в Сети, то с Telegram не все однозначно. По информации портала "Код Дурова", в утекшей базе содержатся данные минимум 12 млн пользователей мессенджера из России", - говорится в публикации.

Как заявил изданию член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц, "представители Telegram настаивают, что более 60% данных неактуальны".

"Это не какая-то утекшая единая база, это сборная таблица из двух больших утечек прошлых лет. Но и эти таблицы не были результатом утечки, данные собрала программа-парсер на основе анализа профилей соцсетей и так далее (тем более большинство пользователей там из Ирана, а не из России)", - уточнил он.

По словам Лифшица, которые приводит газета, "уникальные идентификаторы Telegram собрали через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов, такая проблема была раньше, и ее устранили в 2019 году, поэтому, очевидно, что база довольно старая".

При этом специалист считает, что защититься от подобных утечек крайне сложно.

"Сопоставить ваше имя с номером телефона и аккаунтом в соцсети не составит труда. Это новая реальность, в которой надо учиться жить", - подчеркнул Лифшиц в беседе с изданием.

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