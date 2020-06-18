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Источник рассказал о сотрудничестве Telegram с российскими властями

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Администраторы Telegram не предоставляли российским властям ключей шифрования к своим ресурсам, однако сотрудничают по конкретным запросам в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом, сообщил "Интерфаксу" источник в российских властных структурах.

"Предоставление Telegram ключей шифрования стало неактуальным в силу технических причин. Однако мессенджер взаимодействует по конкретным кейсам в борьбе с терроризмом", - отметил он.

По его словам, дополнительные возможности в плане борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями даст "суверенный Рунет".

Telegram в России безуспешно пытаются блокировать с апреля 2018 года по решению Таганского суда. Суд принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

18 июня 2020 года Роскомнадзор неожиданно заявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требование о блокировке мессенджера. В ведомстве объяснили, что отреагировали на готовность основателя сервиса Павла Дурова бороться с терроризмом и экстремизмом.

4 июня Дуров сообщил, что поддерживает инициативу депутатов от "Справедливой России" о разблокировке Telegram. Он отметил, что компания за шесть лет эффективно научилась бороться с терроризмом, не нарушая права пользователей на тайну переписки. Разблокировка мессенджера, по его словам, способствовала бы развитию инновационной и национальной безопасности России.

15 июня депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в палату законопроект, по сути предусматривающий разблокировку Telegram. Они предложили внести мессенджер в список ресурсов, в которых публикуется важная информация в условиях ЧС, а также официальная информация о госорганах.

Telegram ФСБ Павел Дуров Роскомнадзор Госдума

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