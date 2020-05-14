Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Посольство РФ передало главреду NYT требование опровергнуть статью о COVID-19 в РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в США передало главному редактору The New York Times письмо с требованием опровергнуть информацию о статистике коронавируса в России.

"Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве.

В материалах The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

МоскваСмертность в апреле в Москве выросла на 1800 человек по сравнению с прошлым годомЧитать подробнее

В Депздраве Москвы опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

В Госдуме обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в оба издания с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от коронавируса в России. По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.

РФ США

Новости по теме

Новости

Трамп не исключил полного прекращения отношений с Китаем

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Одного из обвиняемых по делу о крушении рейса МН17 арестовали в Донецке

Американским биржам посоветовали подготовиться к очередному уходу котировок нефти в минус

Число жертв коронавируса в мире превысило 297 тыс. человек

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Bloomberg узнал о решении главы ВТО Азеведу досрочно покинуть пост

Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

Ученые из США сообщили о способности кошек заражать друг друга коронавирусом

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Захарова заявила, что судьба FT и NYT в России зависит от публикации ими опровержения

Что произошло за день: среда, 13 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');