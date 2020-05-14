Посольство РФ передало главреду NYT требование опровергнуть статью о COVID-19 в РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в США передало главному редактору The New York Times письмо с требованием опровергнуть информацию о статистике коронавируса в России.

"Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение", - сообщили "Интерфаксу" в посольстве.

В материалах The Financial Times и The New York Times говорилось о том, что смертность от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% выше официальной статистики. В качестве доказательств приводились данные властей двух городов, в соответствии с которыми число смертей от всех причин в апреле 2020 года почти на 2 тысячи превышает показатель 2019 года.

В Депздраве Москвы опровергли эти сообщения, отметив, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными".

В Госдуме обратились в МИД РФ с просьбой принять к FT и NYT меры, вплоть до лишения их аккредитации в России.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в оба издания с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о статистике смертности от коронавируса в России. По ее словам, дальнейшая судьба этих изданий в России зависит от того, будут ли ими опубликованы опровержения.