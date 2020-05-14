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Роскомнадзор начал изучать публикации NYT и FT о смертности от коронавируса

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор изучает материалы The New York Times и Financial Times о манипуляции статистикой по смертям от COVID-19 в России на предмет наличия в них фейков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там сослались на требования статьи 15.3 закона "Об информации".

Пандемия коронавируса

Эта статья устанавливает нормы и требования, направленные на противодействие распространению в России недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, напомнили в пресс-службе.

Чиновники изучают статьи "A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths" ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше") и "Russia's Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure" ("Число погибших от Covid россиян может быть на 70 процентов выше официального показателя").

Ранее в мае обе газеты, ссылаясь на российскую официальную статистику, сообщили, что реальное число смертей заразившихся коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге может быть на 70% больше официальной статистики по COVID-19.

В частности, The New York Times со ссылкой на данные мэрии Москвы писала, что в апреле текущего года в столице было зарегистрировано на 1 700. смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. Указывая, что по официальным данным в апреле в Москве умерли 642 зараженных коронавирусом, авторы статьи сделали вывод, что официальная статистика смертности от COVID-19 может быть занижена в несколько раз.

FT сообщила, что в апреле московские загсы зафиксировали смерть 11 846 человек. Это на 18,4% больше, чем в апреле 2019 года (10 005 человек), и на 20% больше, чем средняя апрельская цифра за последние 10 лет (9866).

В депздраве Москвы заявили, что сравнивать показатели общей смертности в месячной динамике некорректно и по ним нельзя судить о тенденциях. Диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются "исключительно точными", добавили чиновники департамента.

В МИД России назвали публикации FT и NYT "беспочвенными спекуляциями" и "очередным сенсационным антироссийским фейком". Представитель министерства Мария Захарова пообещала, что МИД потребует от обеих газет опубликовать опровержения и что от выполнения этого требования будет зависеть дальнейшая судьба этих изданий в России.

В The New York Times сказали, что не сомневаются в достоверности опубликованного изданием материала. "Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством и интервью с экспертами государственных институтов. Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", - сказала "Интерфаксу" вице-президент по коммуникациям редакции Даниэль Роадс.

New York Times Financial Times коронавирус Москва Роскомнадзор МИД Мария Захарова депздрав

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