Запрет на отправку угля на Мурманск не коснется застрявших в пути 100 составов

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Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Угольные составы, застрявшие в пути из-за обрушения моста, будут пропускаться на Мурманск по обходному маршруту с пятницы. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с деятельностью монополии.

Ограничения по этому виду груза, обозначенные в телеграмме от 18 июня, касаются лишь запрета на погрузку, но не на прием уже транспортируемого угля, уточнил собеседник агентства. Ранее сообщалось, что на подходах были остановлены более 100 поездов.

Ранее начальник Октябрьской железной дороги (региональный филиал РЖД) Виктор Голомолзин, сообщил, что в пятницу по обходному маршруту пройдут несколько составов, в том числе с углем. "Сегодня по этому маршруту пойдут еще 6 поездов, груженных рудой и углем", - сказал он. По словам топ-менеджера, первый пассажирский поезд пойдет по новой ветке 24 июня.

Резервная железнодорожная ветка, экстренно построенная в обход обрушившегося 1 июня моста через реку Колу, запущена в пятницу вечером.