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"ЕвроХим" сможет возить мурманские грузы со скидкой через Усть-Лугу

"Акрон" сможет отправлять через Эстонию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" расширяет спектр маршрутов, на которых будет предоставляться 25%-ная скидка на отправку железорудного концентрата (ЖРК) и удобрений, ранее следовавших через Мурманск.

Согласно сообщению компании, дисконт будет предоставляться при перевозке ЖРК на экспорт со станции Ковдор, где находится горно-обогатительный комбинат "ЕвроХима", через порт Усть-Луга (станция Лужская, Ленинградская обл.).

Аналогичная скидка вводится на отправку за рубеж апатитового концентрата со станции Титан, где находятся активы "Акрона", на станцию Ивангород-Нарвский (на границе РФ и Эстонии), а также на маршруте Ковдор - Скангали (на границе с Латвией).

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Как сообщалось ранее, в начале июня после обрушения моста под Мурманском, отрезавшего железнодорожную сеть с местным портом, РЖД ввели 25%-ные скидки на экспорт ЖРК с "Ковдорского ГОКа" на станцию Скангали, а также апатитового концентрата "Акрона" и "ФосАгро" (со станций Титан и Апатиты на станции Скангали и Завережье (последняя расположена на границе РФ с Белоруссией).

Специальные тарифы не потребуют закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами. Это условие сохранено и для понижающих коэффициентов на новых маршрутах. Они будут действовать до восстановления железнодорожного сообщения с портом Мурманск.

Мост между станциями "Кола" и "Выходной" обрушился 1 июня, до этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена. Предполагается создать обход места ЧП за счет создания нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта по строительству ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Региональные власти и руководство ОАО "РЖД" ожидают запуск этой логистической схемы к 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.

РЖД Еврохим Акрон

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