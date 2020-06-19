РЖД сняли запрет на отправку грузов в мурманский узел за исключением угля в Мурманск

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" с 18 июня сняло запрет на отправку грузов в направлении мурманского транспортного узла, введенный в начале июня в связи с обрушением моста, за исключением перевозок угля в Мурманск. Это следует из телеграммы замглавы РЖД Павла Иванова, с содержанием которой ознакомился "Интерфакс".

При этом источник агентства на транспортном рынке отмечает, что до 23 июня грузовое сообщение будет осуществляться по обходному маршруту в тестовом режиме, а после этого начнется "рабочее движение".

Ранее представители монополии говорили о возможном пропуске по обходу 16 пар поездов в сутки, включая пассажирские. Однако один из собеседников "Интерфакса" предполагает, что на линии будет исключительно грузовое движение, а конечной станцией для пассажирских составов останется Выходной.