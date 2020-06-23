Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Задержание участника одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.

"Возник спор о статусе пикетирования во время пандемии. И мы высказали свою точку зрения на счет пикетирования: закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг", - сказала Москалькова в среду в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович в формате видеоконференции.

Журналист Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета у здания МВД в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел.

Через два дня Тверской суд Москвы отправил Азара под административный арест на 15 суток за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему также выписали штраф за нарушение требований в рамках режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток, и тот вышел на свободу.