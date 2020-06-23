Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:08Заразились
на 23.06В России 599 705+7 425В мире 9 098 641+143 105

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг

Москалькова заявила, что пикет не может расцениваться как митинг
Задержание участника одиночного пикета в поддержку журналиста Ильи Азара
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пикетирование не может рассматриваться как массовое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова, комментируя задержание журналиста Ильи Азара.

"Возник спор о статусе пикетирования во время пандемии. И мы высказали свою точку зрения на счет пикетирования: закон должен соблюдаться в том его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может рассматриваться как митинг", - сказала Москалькова в среду в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович в формате видеоконференции.

В РоссииИсточник сообщил о задержании в Петербурге семи участников пикетов в поддержку Ильи АзараЧитать подробнее

Журналист Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета у здания МВД в поддержку создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел.

Через два дня Тверской суд Москвы отправил Азара под административный арест на 15 суток за повторное нарушение установленного порядка организации или проведения пикетирования (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему также выписали штраф за нарушение требований в рамках режима повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Мосгорсуд 5 июня сократил Азару срок ареста до десяти суток, и тот вышел на свободу.

Задержания у здания МВД в Москве

6
Татьяна Москалькова Илья Азар

Новости по теме

Новости

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения предложили провести в апреле 2021 года

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС

Пассажиры поездов в РФ смогут вернуть деньги за билеты в течение года после снятия ЧС
ДТП с участием Михаила Ефремова

Федеральная палата адвокатов осудила поведение защитников Ефремова и потерпевших

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе

В ООН заинтересовались сообщениями об аномальной жаре в российском городе
Пандемия коронавируса

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Курортники массово отменяют брони в санаториях Сочи из-за справок на коронавирус

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

Россиянам разрешат на дому принимать лекарства из стационаров

"Аэрофлот" возобновил продажу билетов по субсидируемым тарифам в ДФО, Крым и Калининград

Дело Baring Vostok

Адвокат сообщил, что у Майкла Калви обнаружили онкологию

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Немцов выиграл суд у Лужкова посмертно

Экс-депутат от "Единой России" арестован за стрельбу по лодке с людьми в Ленобласти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');