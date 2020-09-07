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Полиция Томска не признала трансляцию концерта массовым мероприятием

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В МВД Томской области не видят оснований для проверки трансляции концерта, которая в период режима самоизоляции собрала толку на набережной Ушайки. Нарушений в этом не было, говорится в ответе пресс-службы управления на запрос "Интерфакса".

Пандемия коронавируса

Трансляция концерта симфонического оркестра Мариинского, который проходил в Большом концертном зале филармонии, состоялась 27 августа. Ее запустили на набережной ради проверки и наладки установленных там экранов, заявили в полиции. Сам концерт на набережной не проводили.

Трансляция "по объективным причинам привлекла внимание большого количества граждан" но она не была массовым мероприятием, объяснили в МВД.

Оркестр Мариинки выступил в томской филармонии перед врачами, которые работают с коронавирусными больными. Сначала концерт хотели провести на набережной под открытым небом, но из-за плохой погоды его перевели в зал. Пресс-служба областной администрации сообщала, что все желающие смогут послушать трансляцию выступления на больших экранах на набережной. Зрителей пришло много, и они пренебрегали мерами эпидемиологической безопасности.

Летом 2020 года полиция в Москве и Петербурге задерживала участников одиночных пикетов за нарушение порядка проведения массового мероприятия в период действия различных ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, полиция Москвы ссылалась на указ мэра Сергея Собянина, который запрещал любые массовые мероприятия. Задержанные пикетчики указывали, что одиночный пикет массовым мероприятием не является, но получали штрафы.

Омбудсмен Петербурге Александр Шишлов в начале августа указывал на противоречие между запретом митингов и разрешением проводить массовые забеги.

Совет по правам человека при президенте в середине июля призвал Минюст разрешить проблему "массовых одиночных пикетов", а также уточнить статус людей, которые стоят в очереди к месту пикетирования.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса

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