Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Волонтерам в РФ будут ежемесячно платить 12 тыс. руб. за помощь людям в период пандемии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о дополнительных ежемесячных выплатах в размере 12 тыс. руб. волонтерам и социальным работникам, оказывающим помощь в период пандемии коронавируса.

Как заявил Мишустин на заседании правительства в четверг, волонтеры, соцработники, сотрудники социально ориентированных НКО, "обычные, неравнодушные к чужим проблемам люди", помогающие незнакомцам в этот период, сами нуждаются в поддержке.

Премьер отметил, что именно эти люди сейчас опекают инвалидов, стариков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "обеспечивая им необходимый уход на дому, а не в социальных учреждениях".

"Теплота живого общения, искренний интерес к истории жизни и потребностям таких людей, - все это очень позитивно скажется на их эмоциональном и физическом состоянии", - сказал Мишустин.

Ранее в мае заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова говорила, что около 300 переболевших коронавирусом жителей столицы выразили желание стать волонтерами. По словам Раковой, будущие волонтеры проходят специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу для москвичей на самоизоляции.

"Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", - рассказала руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова.

Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мишустин Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Кремле проверят сообщения о вымогательстве взятки главой Россельхознадзора

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Референдума об объединении Архангельской области и НАО в этом году не будет

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19

В России зарегистрирован 8 371 новый случай COVID-19
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" подписали соглашение о сотрудничестве

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Рогозин назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Что произошло за день: среда, 27 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');