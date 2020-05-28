Волонтерам в РФ будут ежемесячно платить 12 тыс. руб. за помощь людям в период пандемии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о дополнительных ежемесячных выплатах в размере 12 тыс. руб. волонтерам и социальным работникам, оказывающим помощь в период пандемии коронавируса.

Как заявил Мишустин на заседании правительства в четверг, волонтеры, соцработники, сотрудники социально ориентированных НКО, "обычные, неравнодушные к чужим проблемам люди", помогающие незнакомцам в этот период, сами нуждаются в поддержке.

Премьер отметил, что именно эти люди сейчас опекают инвалидов, стариков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "обеспечивая им необходимый уход на дому, а не в социальных учреждениях".

"Теплота живого общения, искренний интерес к истории жизни и потребностям таких людей, - все это очень позитивно скажется на их эмоциональном и физическом состоянии", - сказал Мишустин.

Ранее в мае заммэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова говорила, что около 300 переболевших коронавирусом жителей столицы выразили желание стать волонтерами. По словам Раковой, будущие волонтеры проходят специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера", который курирует волонтерскую службу для москвичей на самоизоляции.

"Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных", - рассказала руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова.