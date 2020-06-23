Путин заявил о важности санитарных мер, несмотря на спад эпидемии COVID-19 в РФ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Эпидемия коронавируса в РФ отступает, но нужно по-прежнему соблюдать осторожность и санитарные меры до тех пор, пока не начнется производство вакцины, сообщил президент РФ Владимир Путин в телеобращении во вторник.

"В целом мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен - тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики", - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. "Клинические испытания первых образцов уже начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один, известный врачебный принцип "не навреди", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что уверенность в эффективности, надежности и безопасности вакцины для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть стопроцентной.

"Добавлю, что сама по себе вакцина исключительно важна. Но она не панацея. Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения всего комплекса санитарных профилактических мер. И, конечно, огромная определяющая роль принадлежит системе здравоохранения", - сказал президент.

Ситуация с коронавирусом остается сложной в ряде регионов РФ

Кроме того, Путин отметил, что в некоторых субъектах России по-прежнему обстановка с коронавирусом остается сложной. "Да, в ряде субъектов Федерации, в том числе в Туве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, обстановка остается сложной. Но хочу подчеркнуть: у нас уже отработан механизм оперативного реагирования", - сказал президент.

Путин добавил: "Никогда и никто не будет оставлен в беде, вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак - ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так же, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, в других регионах". Президент подчеркнул, что Россия доказала, что способна решать задачи исключительной сложности.

Глава государства отметил, что власти в ежедневном режиме следили за ситуацией по развитию коронавируса в мире, "понимая, что опасность рядом, ведь крупные очаги заражения были зафиксированы по соседству, вблизи границ России". "И потому борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты, и они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора - два месяца", - напомнил Путин.

Нам удалось выиграть драгоценное время - Путин о борьбе с эпидемией в России

В феврале - начале марта, отметил он, удалось выиграть драгоценное время и сделать все, чтобы спасти десятки тысяч жизней. "Мы убедились, что эпидемии можно противостоять, поняли, что главное здесь - работать на опережение, изучать, учитывать опыт других стран", - отметил президент.

Кроме того, время позволило консолидировать и мобилизовать все резервы, нарастить возможности здравоохранения и промышленности, добавил глава государства.

Вместе с тем, по словам Путина, полностью отгородиться от угрозы объективно было невозможно, поскольку современный мир взаимосвязан. "Рано или поздно болезнь шагнет в наш дом, внутрь наших границ - это было понятно. И когда это произошло, мы, опираясь на рекомендации специалистов, сделали то, что раньше не делали никогда, мы предприняли беспрецедентный шаг - по всей стране объявили период нерабочих дней", - отметил президент.

По словам Путина, дальнейшее развитие ситуации показало, что это было сделано своевременно и обоснованно. "Мы вновь вырвали у эпидемии время и опять добились главного - сохранили человеческие жизни. При этом не стали действовать по шаблону", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в каждом регионе ситуация складывалась по-разному поэтому была выбрана гибкая модель - власти субъектов получили дополнительные полномочия для определения тактики действия у себя на местах. "Такой подход оправдал себя, кстати, был взят на вооружение и в других странах", - сказал Путин.

Он поблагодарил всех, кто по долгу службы, в это непростое время обязан был находиться на работе и на посту. "Хочу поблагодарить за понимание своей ответственности и четкие действия", - сказал Путин.