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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Фигурант уголовного дела о нарушении карантина обжаловал водворение в обсерватор

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сбежавший из обсерватора петербуржец Георгий Образцов подал в суд на городское управление Роспотребнадзора и потребовал признать незаконным решение отправить его принудительно на карантин. Иск зарегистрировал Куйбышевский суд, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Пандемия коронавируса

Образцов стал первым в регионе фигурантом уголовного дела по статье 236 о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которая предусматривает реальный срок, если нарушение повлечет массовое заражение или смерть одного из зараженных.

21 марта Образцов прилетел в Москву из Швейцарии, из Москвы он прилетел в Петербург. В аэропорту "Пулково" его не осматривали врачи и никто его не предупредил, что он обязан самоизолироваться дома, говорится в иске. Адвокат петербуржца обратил внимание, что его клиент мог не знать от требованиях к прибывающим в Россию, поскольку находился за границей.

26 марта он пошел в МФЦ поменять загранпаспорт. Его задержали полицейские и принудительно поместили в обсерватор в пансионате "Заря". 27 марта он оттуда сбежал. 28 марта его задержали в съемной квартире и на скорой помощи вернули в "Зарю".

В иске говорится, что Образцов мог бы самоизолироваться в квартире, если бы знал об этой необходимости. Он здоров, но в обсерваторе, где содержатся потенциально заразные люди, его здоровье подвергалось опасности, пересказали в пресс-службе.

Истец попросил суд признать постановление об изоляции в обсерватор незаконным и отменить его.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, который предусматривает до двух лет лишения свободы за самые тяжкие последствия нарушения.

Хроника коронавируса. Апрель.

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