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Во время пандемии принудительно госпитализировали более 500 россиян

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Более 500 россиян, у которых подозревался коронавирус, были принудительно изолированы или госпитализированы решением судов по ходатайству прокуратуры.

Как сообщили в Генпрокуратуре России, прокуроры приняли участие и дали заключения более чем по 600 делам указанных категорий, из них о принудительной изоляции - более 200, о принудительной госпитализации - более 300.

Там уточнили, что "подавляющее большинство судебных постановлений вынесено в соответствии с заключениями участвовавших в делах прокуроров".

Ранее надзорное ведомство разослало в регионы письмо, касающееся заявлений о госпитализации граждан, уклоняющихся от обследования в целях выявления опасного инфекционного заболевания. Речь в нем шла о госпитализации в принудительном порядке. Прокурорам указано в случае необходимости обращаться самим в суд с такими заявлениями.

Генпрокуратура коронавирус

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