В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Крыму возбуждено уголовное в отношении трех приезжих из Чечни, которых подозревают в похищении жителя Ялты ради выкупа и с применением насилия и в вымогательстве. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, трое подозреваемых решили похитить жителя Ялты, с которым они вместе работали на одной из городских строек и о котором узнали, что он получил крупную сумму за работу. Они приехали к его дому в Алупке, насильно посадили к себе в машину и привезли в глухой лес рядом с поселком Голубой Залив, считают в СК. Там похищенного избивали, требуя за освобождение 1 миллион рублей, но он сумел сбежать, говорится в пресс-релизе.

23 июня друг пострадавшего встретился с вымогателями в Ялте на автовокзале и передал им часть суммы в обмен на паспорт и мобильный телефон похищенного. После этого подозреваемы задержали сотрудники ФСБ.