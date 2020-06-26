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Грузовое ж/д сообщение по Крымскому мосту откроется 30 июня

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Грузовое железнодорожное сообщение между материковой частью РФ и полуостровом Крым по мосту через Керченский пролив откроется в конце июня, сообщил инфоцентр проекта в пятницу.

"30 июня два грузовых поезда с материка и полуострова пройдут по мосту навстречу друг другу. Они пересекут Керченский пролив и откроют грузовое железнодорожное движение", - говорится в пресс-релизе инфоцентра "Крымский мост".

По первому пути в сторону материковой части России проследует поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком.

По второму пути встречного направления проследует состав, сформированный, в частности, из цистерн с бензином, полувагонов с удобрениями, зерновозов, цементовозов, а также платформ, груженных рельсами.

Крым РЖД

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