"Норникель" начал служебное расследование после инцидента с отходами на фабрике

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Служебное расследование начато из-за слива оборотной воды на "Талханской обогатительной фабрике", угрозы утечки отходов нет, сообщает пресс-служба "Норникеля".

По данным пресс-службы, утром 28 июня на отстойнике оборотной воды "Талнахской обогатительной фабрики" произошел слив через его границы, после чего персонал принял меры по остановке слива.

"Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию. По факту случившегося проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы. Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения) нет", - говорится в релизе.

СКР По Красноярскому краю и Хакасии начал проверку сообщения о незаконном сбросе жидких на обогатительной фабрике "Норникеля" отходов в тундровую зону.

Кроме того, на месте ЧП трактором была раздавлена машина сотрудников полиции, которые приехали на место для выяснения обстоятельств слива отходов. По предварительной информации, водитель трактора не убедился в совершении маневра, в результате чего наехал на автомобиль. По факту ДТП и откачки начата проверка.

По данным ЕДДС Норильска, из-за перекачки отходов из хвостохранилища существовала угроза попадания стоков в реку Хараелах.

Месяц назад на предприятиях Норильска уже случалась серьезная авария, угрожающая экологии региона, когда на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив горюче-смазочных материалов. Объявлен режим ЧС федерального масштаба.