СК проверит выдачу двух бюллетеней жительнице Вологды

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Вологде началась доследственная проверка по факту выдачи двух бюллетеней для голосования по Конституции жительнице города, члену территориального избиркома Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

По версии следствия, 26 июня член ТИКа, используя служебное положение и злоупотребив доверием, обманула представителя нижестоящей избирательной комиссии и получили два бюллетеня. 26 июня на нее в правоохрательные органы пожаловался председатель облизбиркома Денис Зайцев.

Следствиие уже получило документальные подтверждения о том, что женщине выдали два бюллетеня.

После проверки может быть возбуждено дело по ч.2 ст.142.2 УК ("незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования").

В Москве в первый день общероссийского голосования два человека сумели получить возможность проголосовать дважды - зарегистрировавшись на электронное голосование и получив бюллетени. Обоих уже опросила полиция. Это корреспондент и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который объяснил, что провел журналистский эксперимент, а также эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг. Лобкова проверяют по статье 5.22 КоАП о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, Васенберга, который дважды не голосовал, - по уголовной.