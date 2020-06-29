Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 29.06В России 641 156+6 719В мире 10 145 791+166 256

СК проверит выдачу двух бюллетеней жительнице Вологды

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Вологде началась доследственная проверка по факту выдачи двух бюллетеней для голосования по Конституции жительнице города, члену территориального избиркома Вологодского района от КПРФ с правом решающего голоса. Об этом сообщили в областном управлении СКР.

По версии следствия, 26 июня член ТИКа, используя служебное положение и злоупотребив доверием, обманула представителя нижестоящей избирательной комиссии и получили два бюллетеня. 26 июня на нее в правоохрательные органы пожаловался председатель облизбиркома Денис Зайцев.

Следствиие уже получило документальные подтверждения о том, что женщине выдали два бюллетеня.

После проверки может быть возбуждено дело по ч.2 ст.142.2 УК ("незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования").

В Москве в первый день общероссийского голосования два человека сумели получить возможность проголосовать дважды - зарегистрировавшись на электронное голосование и получив бюллетени. Обоих уже опросила полиция. Это корреспондент и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который объяснил, что провел журналистский эксперимент, а также эксперт движения "Голос" Василий Вайсенберг. Лобкова проверяют по статье 5.22 КоАП о незаконной выдаче и получении избирательного бюллетеня, Васенберга, который дважды не голосовал, - по уголовной.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

13
МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Вологда СКР Денис Зайцев Конституция Москва Павел Лобков Василий Вайсенберг

Новости по теме

Новости

ЦИК пригрозил уголовным делом россиянке, трижды проголосовавшей в Израиле

Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

Россельхознадзор запретил вывозить баранину с Северного Кавказа до мая 2021 года

"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем

"Росатом" купил за 4,8 млрд рублей бывшее здание Минпромторга рядом с Зарядьем
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрированы 6 719 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрированы 6 719 новых случаев COVID-19

Полигон с промышленными отходами загорелся в Норильске

Экономический кризис

"ВСМПО-Ависма" решила продать 6% "РусГидро" из-за финансовых сложностей

Минэкономики предложило перевести ряд госуслуг в электронную модель

РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян

РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян

Минкомсвязь предложила сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений

Пропавшая три дня назад школьница обнаружена мертвой в Тульской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');