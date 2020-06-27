На систему электронного голосования по Конституции совершена попытка атаки

Архивное фото Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Попытка атаки на систему электронного голосования по поправкам в Конституцию России через сервис наблюдателя зафиксирована в субботу вечером, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"После 21 часа была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены", - заявил он.

По словам Костырко, после того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к сервису наблюдателя будет восстановлен.

По данным общественного штаба по наблюдению за голосованием, три четверти записавшихся на дистанционное голов Москве и Нижегородской области уже отдали свои голоса. К вечеру субботы явка превысила более 879 тыс. человек.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Формально днем голосования по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако оно также будет проходить в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.