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На систему электронного голосования по Конституции совершена попытка атаки

На систему электронного голосования по Конституции совершена попытка атаки
Архивное фото
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Попытка атаки на систему электронного голосования по поправкам в Конституцию России через сервис наблюдателя зафиксирована в субботу вечером, сообщил журналистам начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Изменение Конституции

"После 21 часа была совершена попытка атаки на блокчейн через ноду наблюдателя. В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены", - заявил он.

По словам Костырко, после того как специалисты по информационной безопасности проведут необходимую работу, доступ к сервису наблюдателя будет восстановлен.

По данным общественного штаба по наблюдению за голосованием, три четверти записавшихся на дистанционное голов Москве и Нижегородской области уже отдали свои голоса. К вечеру субботы явка превысила более 879 тыс. человек.

На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области.

Формально днем голосования по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, однако оно также будет проходить в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме.

Подсчет результатов за все семь дней начнется после закрытия избирательных участков 1 июля.

Голосование по поправкам в Конституции РФ

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МоскваКочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.Московская областьВ отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ОмскВладивостокАэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Москва
Москва Артем Костырко

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