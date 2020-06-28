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В ЦИК получили уже 113 обращений в связи с принуждениями к голосованию по поправкам

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Число обращений в ЦИК РФ о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию выросло до 113, сообщила глава комиссии Элла Памфилова в информационном центре.

Она отметила, что среди них два обращения, в которых люди говорят, что их не только принуждали голосовать, но и делать это с определенным результатом.

Еще 26 обращений поступило в связи с наблюдением на голосовании, четыре - связаны с теми или иными затруднениями для людей с ограниченными возможностями.

Изменение Конституции

"13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели. Еще раз повторяю для всех: это недопустимо", - подчеркнула Памфилова.

Она рассказала, что в информационный справочный ЦИК всего на утро 28 июня поступило 389 783 обращения.

"Из обработанных сообщений всего 2,36% содержат информацию о проблемах, недостатках и возможных нарушениях по теме "Общероссийское голосование". Но за каждым стоит конкретный человек и проблема. Ни одно не должно остаться без внимания", - сказала глава ЦИК.

ЦИК Центризбирком Элла Памфилова

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