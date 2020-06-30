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У сокамерника Анатолия Быкова выявили коронавирус

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - У арестованного бизнесмена и политика Анатолия Быкова взяли анализ на коронавирус, рассказал его адвокат Алексей Прохоров. Это произошло после того, как у сокамерника предпринимателя тест на COVID-19 дал положительный результат. Заболевшего перевели в другой блок.

Пандемия коронавируса

"Но, учитывая что Быков находился с ним в одной камере месяц, есть основания полагать, что у моего подзащитного тоже может быть это заболевание. Ему сделали тест на COVID, но мы настаиваем на КТ (компьютерная томография) легких , поскольку обычный тест, как известно, может быть не всегда достоверным", - сказал адвокат.

Быкова задержали 7 мая по подозрению в причастности к организации заказного убийства двух человек в 1994 году. Сообщалось, что показания на него дал организатор преступления Владимир Татаренков, ранее приговоренный к 13 годам лишения свободы. Быкову вменили статью 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. "з" ,"н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

29 мая суд продлил бизнесмену арест до 3 сентября.

Сейчас в красноярском СИЗО-1 введен карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом сотрудников, подозреваемых и обвиняемых.

С 1998 по 2000 год Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. С 1997 по 2016 год он был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 2013 году бизнесмен возглавил региональное отделение политической партии "Патриоты России", которое на выборах в городской совет депутатов Красноярска получило 25,62%.

Анатолий Быков Красноярск Алексей Прохоров коронавирус

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