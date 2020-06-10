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Приморские ученые испытают против коронавируса вещества из морских ежей

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ученые Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН получили из морских ежей вещества с противовирусным эффектом и планируют исследовать эти препараты на предмет использования для борьбы с коронавирусами, сообщил академик РАН, научный руководитель института Валентин Стоник.

"Вещества, выделенные нашими учеными из морских ежей и других морских организмов, обладают противовирусным действием. Это показали испытания, проведенные на некоторых вирусах, например, герпеса. Планируем продолжить исследования, чтобы понять, эффективны ли эти вещества для борьбы с коронавирусами, которых насчитывается более 40. Мы договаривались с НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова ДВО РАН о том, что как только у них появится модельный коронавирус, не COVID-19, организуем испытания полученных нами веществ, чтобы выяснить, могут ли они быть полезными в борьбе с инфекциями, вызываемыми коронавирусами", - сказал Стоник "Интерфаксу".

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По его словам, если ученые установят, что вещества эффективны в борьбе с коронавирусами, есть вероятность, что они дадут эффект и против COVID-19.

"Однако это нужно будет проверять в отдельных экспериментах. Такие испытания могут занять месяц-два", - добавил академик.

Ученый отметил, что в нынешних условиях возрастает значение исследований новых природных активных веществ.

"С пандемией коронавируса мир вступил в эпоху глобальных эпидемий и вообще глобальных медицинских проблем, об этом говорят многие ученые. Есть надежда, что выделенные из морских организмов вещества могут быть эффективны для борьбы с новым коронавирусом. Но чтобы появилась уверенность, надо много работать, задействовать значительные научные силы", - добавил академик.

Приморье коронавирус

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