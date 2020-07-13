Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 12.07В России 727 162+6 615В мире 12 717 908+219 441

Коронавирусные ограничения в Хабаровском крае продлены до 27 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в понедельник был продлен еще на две недели - до 27 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пандемия коронавируса

При этом в сообщении отмечается, что в соответствии с постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора ограничения могут оставить вплоть до 7 августа, если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится.

В частности, ограничения предписывают соблюдение режима самоизоляции людям старше 65 лет, а также запрещают работу развлекательных организаций, бань, саун и аттракционов.

Ограничена работа предприятий общепита - им разрешено обслуживать посетителей только на открытых верандах и продавать блюда на вынос. Проведение массовых мероприятий тоже попало под запрет.

Ограничительные меры продлены из-за роста числа заражений коронавирусной инфекций в регионе. Ранее главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева заявляла о необходимости регулярной дезинфекции общественных мест.

Санитарная обработка была запланирована и проведена на площадях Хабаровска 11 и 12 июля. В то же время в городе прошли массовые несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

По данным регионального Минздрава, на утро 13 июля зафиксировано 5 311 случаев коронавирусной инфекции. За последние трое суток прирост составил 297 человек. Умерли 42 пациента. Выздоровели 2 649 жителей края.

Хабаровский край Хабаровск Коронавирус

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинение старшим сестрам Хачатурян

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Дело возбуждено по факту разлива на Таймыре авиатоплива входящей в "Норникель" компанией

Жители Хабаровска вечером вновь вышли на улицы в поддержку арестованного губернатора

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

Песков назвал неприемлемыми для Путина слова Зеленского об СССР во Второй мировой войне

Путин не стал связывать с Крымом испорченные отношения РФ с Украиной

"Норникель" сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

Фонд Дятлова будет настаивать на возобновлении расследования гибели туристов

Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре

Входящая в "Норникель" компания подтвердила разлив авиатоплива на Таймыре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');