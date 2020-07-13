Коронавирусные ограничения в Хабаровском крае продлены до 27 июля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в понедельник был продлен еще на две недели - до 27 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

При этом в сообщении отмечается, что в соответствии с постановлением главы регионального управления Роспотребнадзора ограничения могут оставить вплоть до 7 августа, если эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится.

В частности, ограничения предписывают соблюдение режима самоизоляции людям старше 65 лет, а также запрещают работу развлекательных организаций, бань, саун и аттракционов.

Ограничена работа предприятий общепита - им разрешено обслуживать посетителей только на открытых верандах и продавать блюда на вынос. Проведение массовых мероприятий тоже попало под запрет.

Ограничительные меры продлены из-за роста числа заражений коронавирусной инфекций в регионе. Ранее главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева заявляла о необходимости регулярной дезинфекции общественных мест.

Санитарная обработка была запланирована и проведена на площадях Хабаровска 11 и 12 июля. В то же время в городе прошли массовые несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.

По данным регионального Минздрава, на утро 13 июля зафиксировано 5 311 случаев коронавирусной инфекции. За последние трое суток прирост составил 297 человек. Умерли 42 пациента. Выздоровели 2 649 жителей края.