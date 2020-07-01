К полудню явка избирателей на голосование в регионах Сибири составила от 33% до 81%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - К полудню явка избирателей в разных регионах Сибири составила, с учетом проголосовавших досрочно, от 33 до 81 процента.

В Новосибирской области с учетом голосования в предыдущие шесть дней явка составила 37,5%, сообщила журналистам председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо.

По данным избиркома Кемеровской области, на 12:00 (8:00 мск) в регионе проголосовали 81,29% избирателей, из них 76,13% досрочно.

Явка участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в Иркутской области на 12:00 (07:00 мск) среды составила 33,7% с учетом проголосовавших с 25 по 30 июня, сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Илья Дмитриев.

В Томской области к полудню на избирательные участки пришли 286 794 человека, явка составляет 37,18%.

Более 750 тыс. жителей Алтайского края уже сделали свой выбор на голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ: на 12:00 местного времени явка в целом составила 41,48%.