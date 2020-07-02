Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:56Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Заражение коронавирусом трех десятков гостей на свадьбе привело к уголовному делу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбуждено уголовное дело о заражении 28 человек коронавирусом на свадьбе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Дело расследуется по ч.2 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Свадьба прошла в Камышлове, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о церемонии бракосочетания, которая проходила в Камышлове.

Хроника коронавируса. Июль.

9
Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.В Таиланде возобновились занятия в школахУровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.
Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.
Камышлов Свердловская область коронавирус Генпрокуратура

Новости по теме

Новости

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

В России изменили порядок получения права на бесплатную парковку для инвалидов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Звание "Город трудовой доблести" получат 20 городов

Росавиация продлила запрет рейсов за рубеж до августа

Изменение Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

Путин поблагодарил россиян по итогам голосования по Конституции

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона

В НАО протестное голосование объяснили нежеланием менять границы региона
Изменение Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник сообщил, что Путин подумает над способом поблагодарить россиян за голосование по Конституции

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Источник в МИД РФ не исключил пересмотра решения о въезде россиян в ЕС после 15 июля

Глава Татарстана в 2019 году заработал в 54 раза меньше жены

Изменение Конституции

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Явка на общероссийское голосование по поправкам составила 67,97%

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене

Эксперт по ЧВК Неелов осужден на семь лет по обвинению в госизмене
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');