Заражение коронавирусом трех десятков гостей на свадьбе привело к уголовному делу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбуждено уголовное дело о заражении 28 человек коронавирусом на свадьбе, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Дело расследуется по ч.2 ст.236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Свадьба прошла в Камышлове, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о церемонии бракосочетания, которая проходила в Камышлове.