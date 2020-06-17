Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:34Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

В Иране связали рост заболеваемости коронавирусом в стране со свадьбами и похоронами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Одной из основных причин распространения коронавируса в Иране являются такие массовые собрания населения как свадьбы и похороны, заявил в среду заместитель иранского министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

"Проведение таких собраний как свадьбы и похороны - это одна из главных причин увеличения количества заболеваний коронавирусом в провинциях с красным (уровнем эпидемиологической опасности - ИФ)", - приводят его слова западные СМИ.

"В одной провинции на одной только свадьбе заболели 120 человек", - уточнил он.

Между тем, пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила, что количество летальных исходов среди инфицированных вирусом за истекшие сутки составило 120. Это четвертый день подряд, когда количество смертей инфицированных в Иране превышает отметку в 100 человек.

Общее количество смертельных случаев достигло 9 158.

Также, по ее словам, выявлены еще 2 612 случаев вируса; всего с начала эпидемии их зафиксировали 195 051.

Иран с апреля отменяет режим изоляции. В начале июня иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран, несмотря на новые случаи коронавируса, не имеет возможности снова вводить такой режим.

Суточный минимум в выявляемых случаях инфицирования в Иране - за период в почти два предыдущих месяца - пришелся на начало мая. После того, отмечают СМИ, в стране фиксируется рост количества диагностируемых случаев заболевания.

Иран коронавирус

Новости

"Фанагория" начала продажи вин на китайской онлайн-площадке Tmall

Пандемия коронавируса

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

ВОЗ приветствовала прорыв в лечении тяжелых пациентов с COVID-19 дексаметазоном

Что случилось этой ночью: среда, 17 июня

Сотрудница Пентагона, поставившая под сомнение заморозку помощи Украине, подала в отставку

КНДР снова введет военных в район приграничного города Кэсон и горы Кымгансан

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

Белгазпромбанк приостановил операции с валютой для физлиц

В Риге снесут здание бывшего ЦК Компартии Латвии

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

Сотни рейсов в аэропортах Пекина отменили на фоне ситуации с COVID-19

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

20 индийских военных погибли из-за столкновения с китайскими войсками

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');