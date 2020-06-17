В Иране связали рост заболеваемости коронавирусом в стране со свадьбами и похоронами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Одной из основных причин распространения коронавируса в Иране являются такие массовые собрания населения как свадьбы и похороны, заявил в среду заместитель иранского министра здравоохранения Ирадж Харирчи.

"Проведение таких собраний как свадьбы и похороны - это одна из главных причин увеличения количества заболеваний коронавирусом в провинциях с красным (уровнем эпидемиологической опасности - ИФ)", - приводят его слова западные СМИ.

"В одной провинции на одной только свадьбе заболели 120 человек", - уточнил он.

Между тем, пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари заявила, что количество летальных исходов среди инфицированных вирусом за истекшие сутки составило 120. Это четвертый день подряд, когда количество смертей инфицированных в Иране превышает отметку в 100 человек.

Общее количество смертельных случаев достигло 9 158.

Также, по ее словам, выявлены еще 2 612 случаев вируса; всего с начала эпидемии их зафиксировали 195 051.

Иран с апреля отменяет режим изоляции. В начале июня иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран, несмотря на новые случаи коронавируса, не имеет возможности снова вводить такой режим.

Суточный минимум в выявляемых случаях инфицирования в Иране - за период в почти два предыдущих месяца - пришелся на начало мая. После того, отмечают СМИ, в стране фиксируется рост количества диагностируемых случаев заболевания.