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В Адыгее после массового заражения коронавирусом на похоронах на главу села завели уголовное дело

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава поселения Садовское в Красногвардейском районе Адыгеи стал фигурантом уголовного дела о халтности, сообщили в региональном управлении СКР. В этом селе 1 мая на похороны в аул Бжедугхабль собралось больше 500 человек. Более 150 из них затем заболели коронавирусной инфекцией.

Следствие считает, что чиновник не принял мер по контролю за въездом в аул, тем самым не ограничив свободу передвижения граждан, вопреки указам главы Адыгеи. Также он не стал мешать массовым похоронам, несмотря на запрет массовых мероприятий и требование оперативного штаба исключить скопление граждан на кладбищах.

О заражении более 150 участников похорон в ауле было объявлено 19 мая. На следующий день подал в отставку глава Красногвардейского района Альберт Османов.

21 мая стало известно, что умер один из заразившихся. Ему было 27 лет. С 12 мая он находился на аппарате ИВЛ. На тот момент в Красногвардейском районе фиксировался самый высокий в Адыгее рост числа инфицированных. Жителям района запретили покидать свои населенные пункты, на выездах установили посты и начали ловить нарушителей. Участников похоронной процессии было решено привлечь к административной ответственности.

Адыгея Альберт Османов СКР Красногвардейский район коронавирус Бжедугхабль

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