Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:00Заразились
на 06.07В России 687 862+6 611В мире 11 449 707+182 398

Иностранным студентам придется покинуть США, если осенний семестр пройдет в онлайн-формате

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иностранные студенты, обучающиеся в США, будут обязаны покинуть Соединенные Штаты либо перевестись в другое учебное заведение, если все занятия в осеннем семестре будут проходить в онлайн формате, сообщает Associated Press со ссылкой на Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE).

Пандемия коронавируса

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, иностранным студентам, решившим учиться в США, не будут выдавать визы, если их учебное заведение полностью перешло на онлайн-обучение. Чтобы студенты могли оставаться в Соединенных Штатах, хотя бы часть занятий должна проходить очно.

Президент Американского совета по образованию Терри Хартл раскритиковал новые иммиграционные правила и отметил, что если учебное заведение будет вынуждено перейти на онлайн-обучение после начала семестра из-за вспышки коронавируса, иностранные студенты окажутся в ловушке - особенно если в их родной стране введены ограничения на въезд.

"ICE недвусмысленно принуждает институты открываться, вне зависимости от того, какова ситуация с пандемией (коронавируса - ИФ)" - заявил Хартл.

В понедельник президент США Дональд Трамп посвятил несколько твитов вопросу образования в условиях пандемии коронавируса. В одной из публикаций он прописными буквами написал, что учебные заведения "должны открыться осенью".

Во втором твите Трамп обвиняет Демократическую партию и своего вероятного соперника на выборах, экс-вице-президента Джо Байдена в том, что они препятствуют открытию учебных заведений по политическим мотивам.

"Коррумпированный Джо Байден и демократы не хотят открывать учебные заведения осенью по политическим причинам, а не из-за вопросов здравоохранения! Они думают, что это поможет им в ноябре (на выборах президента - ИФ). (Они - ИФ) ошибаются, люди понимают это!" - заявил он.

Пандемия коронавируса заставила школьников и студентов во многих странах мира перейти на дистанционное обучение весной 2020 года.

США Иммиграционная и таможенная полиция США Коронавирус

Новости по теме

Новости

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

Ученые не обнаружили у испанцев коллективного иммунитета к коронавирусу

Объявлен состав нового правительства Франции

Объявлен состав нового правительства Франции

Что произошло за день: понедельник, 6 июля

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Британское правительство и Bharti Global вложат $1 млрд в OneWeb

В Испании вновь ввели ограничения и закрыли пляжи из-за коронавируса

Дания разрешила якорные трубоукладчики на "Северном потоке 2"

Умершие знаменитости

Умер Эннио Морриконе

Умер Эннио Морриконе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');