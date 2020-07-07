Иностранным студентам придется покинуть США, если осенний семестр пройдет в онлайн-формате

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Иностранные студенты, обучающиеся в США, будут обязаны покинуть Соединенные Штаты либо перевестись в другое учебное заведение, если все занятия в осеннем семестре будут проходить в онлайн формате, сообщает Associated Press со ссылкой на Иммиграционную и таможенную полицию США (ICE).

Кроме того, в соответствии с новыми правилами, иностранным студентам, решившим учиться в США, не будут выдавать визы, если их учебное заведение полностью перешло на онлайн-обучение. Чтобы студенты могли оставаться в Соединенных Штатах, хотя бы часть занятий должна проходить очно.

Президент Американского совета по образованию Терри Хартл раскритиковал новые иммиграционные правила и отметил, что если учебное заведение будет вынуждено перейти на онлайн-обучение после начала семестра из-за вспышки коронавируса, иностранные студенты окажутся в ловушке - особенно если в их родной стране введены ограничения на въезд.

"ICE недвусмысленно принуждает институты открываться, вне зависимости от того, какова ситуация с пандемией (коронавируса - ИФ)" - заявил Хартл.

В понедельник президент США Дональд Трамп посвятил несколько твитов вопросу образования в условиях пандемии коронавируса. В одной из публикаций он прописными буквами написал, что учебные заведения "должны открыться осенью".

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Во втором твите Трамп обвиняет Демократическую партию и своего вероятного соперника на выборах, экс-вице-президента Джо Байдена в том, что они препятствуют открытию учебных заведений по политическим мотивам.

"Коррумпированный Джо Байден и демократы не хотят открывать учебные заведения осенью по политическим причинам, а не из-за вопросов здравоохранения! Они думают, что это поможет им в ноябре (на выборах президента - ИФ). (Они - ИФ) ошибаются, люди понимают это!" - заявил он.

Пандемия коронавируса заставила школьников и студентов во многих странах мира перейти на дистанционное обучение весной 2020 года.