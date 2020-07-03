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Сити-менеджер Симферополя опровергла слухи о своей отставке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава администрации Симферополя (Крым) Елена Проценко опровергла сообщения телеграм-каналов о ее скорой отставке.

"Я не писала заявление об увольнении, не намерена этого делать, и никто меня к этому не понуждает. В лице руководства Республики Крым я всегда находила и нахожу поддержку", - написала сити-менеджер в фейсбуке в пятницу.

Проценко сообщила при этом, что у нее возникли проблемы со здоровьем. "Сейчас мое самочувствие оставляет желать лучшего, но постепенно оно приходит в норму, совсем скоро я вернусь на рабочее место", - отметила глава администрации.

Проценко работает сити-менеджером Симферополя с конца октября 2019 года. Ранее она была директором муниципального предприятия "Метроград", которое отвечает за управление рынками в городе, организацию выносной торговли и сельскохозяйственных ярмарок.

Последние несколько дней в интернете распространяются слухи о грядущей отставке Проценко.

Крым Симферополь Елена Проценко

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