В оперштабе Свердловской области рассказали о многократно учтенных больных коронавирусом

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Данные управления Роспотребнадзора Свердловской области по числу заразившихся коронавирусом расходятся с данными регионального минздрава, так как одного и того же пациента могут зарегистрировать несколько раз, заявил через пресс-службу оперштаба замгубернатора Павел Креков.

"Расхождения могут возникать в ситуациях, когда (...) один человек трижды регистрируется. А это происходит, когда, допустим, (человека принимает. - ИФ.) участковый врач, потом скорая помощь, которая везет его в больницу, и наконец сама больница, куда он приезжает как больной", - объяснил он.

Чиновник назвал задачей властей не допускать такого дублирования. Он добавил, что "расхождение в цифрах - это внутриведомственные вопросы, которые решаются специалистами" и призвал не переводить эти вопросы в политическую плоскость.

На сайте областного Минздрава появилось письмо главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских в адрес губернатора Евгения Куйвашева. Он указал, что в области "имеется расхождение численности положительных результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и числа поданных экстренных извещений" об инфекции. В доказательство Козловских привел примеры расхождения цифр.

Также Козловских пожаловался, что медицинские организации региона нарушают требования при учете и регистрации случаев COVID-19. В частности, они собирают неполный эпидемиологический анамнез, не указывают место работы заболевшего и данные о его врачах.

Письмо уже обсудили заинтересованные ведомства и прояснили друг с другом все вопросы, сказал Креков. По его словам, 2 июля в регионе был проведен "специальный селектор" для разъяснения ситуации.

Также он отметил, что "главным показателем правильности статистики является количество госпитализаций".

"В ежедневном режиме мы отслеживаем, сколько людей поступают на лечение как в амбулаторное звено, так и в стационар, так и в места временного размещения. Могу совершенно ответственно заявить, что число людей, поступающих на лечение во все эти звенья здравоохранения, соответствует той информации, которая дается статистикой", - подчеркнул Креков.

Со следующей недели больницы Свердловской области перейдут на новую систему сдачи отчетности - общую для Роспотребнадзора и медицинских учреждений. Таким образом дублирование будет исключено, заверил замгубернатора.