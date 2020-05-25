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Испания пересчитала умерших от коронавируса

В соответствии с новой стратегией диагностики испанского минздрава, официальное число смертей от COVID-19 уменьшилось почти на 2 тысячи

Испания пересчитала умерших от коронавируса
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Испании в понедельник распространило уточненные данные по общему количеству летальных исходов среди пациентов с COVID-19, информирует испанская телерадиокомпания RTVE.

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По данным испанского минздрава, официальное число умерших от коронавируса пациентов снижено на 1 918 - с 28 572 до 26 834 человек. Кроме того, на 372 снижено общее число случаев заболевания COVID-19 - с 235 772 до 235 400.

Как пояснили в ведомстве, причина такого уточнения заключается "в новой стратегии диагностики, наблюдения и контроля на начальном этапе пандемии". Там отмечают, что сейчас проводится проверка отдельных случаев заболевания, госпитализаций и смертей, поэтому могут быть расхождения с данными за предыдущие дни.

Глава координационного центра по предупреждению о вреде для здоровья и чрезвычайным ситуациям минздрава Испании Фернандо Симон уточнил, что из статистки исключаются неподтвержденные и повторяющиеся данные об умерших, отметив, что "такое бывает при всех эпидемиях".

Ранее испанские власти объявили, что планируют начать восстанавливать туризм в конце июня. В июле страна планирует открыться для иностранных туристов, в связи с чем будет отменен введенный ранее обязательных двухнедельный карантин для въезжающих в страну.

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Испания Коронавирус

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