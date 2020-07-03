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Путин пообещал, что в РФ не будет дискриминации по сексуальной ориентации

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В России никогда не было и не будет дискриминации по расовому признаку или сексуальной ориентации, несмотря на поправку в Конституцию РФ о традиционных семейных ценностях, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"У нас позиция понятная, я считаю и много раз об этом говорил, хочу еще раз подчеркнуть - в России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничениями прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он напомнил, что в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. "Ну и что? Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего", - пояснил Путин.

Он добавил: "Те, кто нас атакует по этому направлению, ломятся просто в открытую дверь, пускай лучше за собой посмотрят".

Владимир Путин

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