Несколько пикетчиков в поддержку журналистки Прокопьевой задержали у здания ФСБ в Москве

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Журналиста "Новой газеты" Илью Азара задержали у здания ФСБ в Москве, он встал с пикетом в поддержку журналистки "Эхо Москвы" Светланы Прокопьевой, которой ранее в пятницу гособвинение попросило 6 лет колонии за статью о взрыве в здании ФСБ в Архангельске.

Как передает корреспондент "Интерфакса", журналиста Илью Азара задержали сразу после того, как он встал в одиночный пикет в продержку журналиста "Эха Москвы" Светланы Прокопьевой у здания ФСБ в Москве.

Кроме того, как передает корреспондент, сотрудники правоохранительных органов задержали еще около 10 человек и отвели их в автозак. Среди них корреспондент "Медузы" Кристина Сафонова и пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

Как сообщил Фомин, вместе с ним в автозаке еще 16 человек. "Нам при задержании ничего не сказали, просто в громкоговоритель объявили, что мероприятие не согласовано", - сказал он "Интерфаксу".

В свою очередь Азар сообщил в фейсбуке, что как только он начал разворачивать плакат "6 лет за текст? Журналистика не преступление", к нему подошли несколько полицейских и увели в автозак.

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("публичное оправдание и пропаганда терроризма") за текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте аффилированного с этой радиостанцией издания "Псковская лента новостей". В колонке журналистка рассуждала о причинах взрыва, совершенного в здании ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года, тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, а трое сотрудников ведомства ранены.

Сегодня прокурор запросил для Прокопьевой наказание в виде шести лет колонии общего режима и запрет на профессию на четыре года.

Союз журналистов России рассчитывает на оправдательный приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой, так как не считает, что в ее словах, ставших основанием для уголовного дела, было оправдание терроризма, заявил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев. "Мы надеемся на справедливое решение суда, которое, по нашему мнению, будет заключаться в оправдательном приговоре. Наша точка зрения основывается на мнении многочисленных независимых экспертов-филологов из разных институтов страны, по заключению которых в словах Светланы не было оправдания терроризма", - сказал Соловьев в пятницу.

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ранее в разговоре с "Интерфаксом" назвал дело в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма, политическим. Он намерен добиться ее оправдания.