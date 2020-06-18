Суд в Москве снова рассмотрит иск о незаконности применения системы распознавания лиц

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Московский городской суд отправил на новое рассмотрение исковое заявление политика Владимира Милова и активистки Алены Поповой к властям и полиции о незаконности применения технологии распознавания лиц граждан в столице.

Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда города, прекратившему производство по иску Милова, "дело подлежит направлению на новое рассмотрение", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг. В суде уточнили, что в части требований Поповой определение Тверского суда оставлено без изменения.

Истцы настаивают на том, что технология распознавания лиц - сбор биометрической информации - незаконна, поскольку по закону персональные данные собираются с согласия их владельца.

Как сообщалось, 3 марта Тверской суд Москвы прекратил дело по иску о незаконности применения системы распознавания лиц в столице. Административными ответчиками по иску являются столичный главк МВД России и департамент информационных технологий Москвы.

Осенью прошлого года Савеловский суд Москвы уже рассматривал этот иск, но в качестве истца тогда выступала только активистка Попова. 6 ноября 2019 года суд оставил без удовлетворения исковые требования Поповой, позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

Попова просила суд признать незаконным действия административных ответчиков по применению технологии распознавания лиц на территории Москвы в "Городской системе видеонаблюдения". Кроме того, она просила обязать ответчиков "воздержаться от применения технологии распознавания лиц на территории Москвы" и удалить ее биометрические данные из базы данных изображений гражданина, применяемых в городской системе видеонаблюдения.

После решения суда активистка заявила "Интерфаксу", что будет обжаловать это решение в ЕСПЧ и не намерена останавливаться на этом иске.

В 2017 году в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая помогает властям города и правоохранительным органам в вопросах обеспечения безопасности.