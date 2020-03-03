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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Суд прекратил дело по иску о незаконности системы распознавания лиц в Москве

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы прекратил производство по административному иску активистки Алены Поповой и оппозиционера Владимира Милова, которые требовали запретить применение технологии видеоидентификации лиц на территории столицы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе суда.

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Административными ответчиками по иску являются столичный главк МВД России и департамент информационных технологий Москвы.

Осенью 2019 года Савеловский суд Москвы уже рассматривал этот иск, но в качестве истца тогда выступала только активистка Попова. 6 ноября суд оставил без удовлетворения исковые требования Поповой, позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

Попова просила суд признать незаконными действия административных ответчиков по применению технологии распознавания лиц на территории Москвы в "Городской системе видеонаблюдения". Кроме того, она просила обязать ответчиков "воздержаться от применения технологии распознавания лиц на территории Москвы" и удалить ее биометрические данные из базы данных изображений гражданина, применяемых в городской системе видеонаблюдения.

После решения суда активистка заявила "Интерфаксу", что будет обжаловать это решение в ЕСПЧ и не намерена останавливаться на этом иске.

В 2017 году в Москве заработала система массового распознавания лиц, которая помогает властям города и правоохранительным органам в обеспечении безопасности.

Москва

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