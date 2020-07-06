Адвокат заявила, что Соколов мог отредактировать оскорбительную переписку с убитой любовницей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется ее преподаватель Олег Соколов, считает, что подсудимый мог отредактировать свою переписку с девушкой, чтобы оправдать преступление, следует из видеотрансляции заседания.

"После убийства у подсудимого было более 24 часов. Мы предполагаем, чтобы внести в переписку некие коррективы. Мы не можем исключать возможности, что он мог внести изменения", - заявила в ходе судебного разбирательства в понедельник Бакшеева.

Ранее в Санкт-Петербургском городском суде, где в настоящий момент проходит выездное заседание Октябрьского районного суда, рассматривающего дело Соколова, огласили переписку между аспиранткой и историком.

Из переписки следует, что у Соколова и Ещенко были напряженные отношения: аспирантка проявляла ревность, оскорбляла ученого и его детей, говорила о своей ненависти к нему, желала ему смерти.

Ранее в понедельник судья Юлия Максименко приняла решение не закрывать процесс для оглашения переписки. Сторона обвинения и представитель потерпевшей просили суд закрыть рассмотрение дела в этой части, а подсудимый и его адвокат настаивали на оглашении этой переписки в открытом заседании.

Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября в ходе конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки историк попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив в Мойке.

Соколов - бывший доцент СПбГУ, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды), крупный специалист по военной истории Франции.