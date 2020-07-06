Москвичка, оставившая зимой сына в "Лосином острове", направлена на лечение

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы направил на принудительное лечение Надежду Куликову, которая в феврале 2019 года оставила шестилетнего сына в парке "Лосиный остров" ночью.

Суд решил, что она это сделала в состоянии невменяемости, и решил применить к ней принудительные меры медицинского характера, сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Куликова утром 18 февраля обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. Она утверждала, что вечером 17 февраля ехала с ним на машине мимо заповедника, остановилась по просьбе сына, а он убежал и не вернулся.

Мальчика этим же утром нашли на обочине случайные автомобилисты. По данным СК, они рассказали следователям, что на ребенке был мешок со скотчем. Мешок позднее нашли, в мешке оказалась детская варежка. В машине Куликовой следователи нашли три рулона скотча и карманный нож. Следователи также отмечали, что женщина всю ночь не обращалась в полицию, хотя ее ребенок находился ночью на морозе в лесу.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство ребенка, совершенном с особой жестокостью, и о ненадлежщем исполнении обязаенностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении.

Экспертиза в ноябре 2019 года признала, что Куликову нужно лечить.