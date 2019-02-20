Суд продлил срок задержания матери мальчика, найденного в парке "Лосиный остров"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы по ходатайству следствия продлил на 72 часа срок задержания Надежды Куликовой, подозреваемой в покушении на убийство малолетнего сына с особой жестокостью.

"Суд постановил: продлить срок задержания Куликовой на 72 часа. Отложить рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемой до 15:00 22 февраля", - огласила в среду решение судья Анна Чайковская.

По словам следователя, в настоящее время проводятся следственные действия для сбора материалов по делу, в том числе, допрос свидетелей. В связи с этим для более объективного рассмотрения дела следствию необходимо предоставить дополнительные документы. Прокурор поддержал позицию следователя. Адвокат Марина Ефименко не возражала против данного ходатайства.

Женщина подозревается в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Утром 18 февраля 33-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Позднее мальчик был обнаружен автомобилистами возле автозаправочной станции. По показаниям матери, накануне вечером она ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына заехала в парк, где он убежал.

Между тем представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что, по словам нашедших мальчика очевидцев, "на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия". Рассказ ребенка также противоречит версии матери, сказала Иванова.

Мать ребенка была задержана для выяснения объективной картины произошедшего и дополнительных следственных действий.

Иванова отметила, что направлены на экспертизу изъятые в автомобиле женщины рулоны скотча, нож-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла и другие улики.