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Суд о мере пресечения для Сафронова будет закрытым

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Суд в закрытом режиме выберет меру пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, поскольку материалы его уголовного дела содержат гриф "Совершенно секретно", сообщил осведомленный источник "Интерфакса".

По его словам, ожидается, что этим вопросом займется Лефортовский суд Москвы.

Дело в отношении Сафронова возбуждено по статье 275 УК о госизмене. В ФСБ заявили, что подозреваемый по заданию одной из спецслужб НАТО собирал и передавал представителю спецслужбы сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности, составляющие гостайну.

Он был задержан утром 7 июля. В "Роскосмосе" заявили, что претензии к советнику не связаны с его работой в госкорпорации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что и с журналистской деятельностью задержание не связано.

Госизмена наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Роскосмос Иван Сафронов Дмитрий Рогозин ФСБ Ведомости Коммерсантъ Лефортовский суд Дмитрий Песков

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