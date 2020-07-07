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Источник узнал о допросе главреда издания "Холод" по делу Сафронова

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова в ближайшее время будет допрошена как свидетель по делу Ивана Сафронова о госизмене, сообщил осведомленный источник "Интерфакса". Ее везут на допрос сотрудники правоохранительных органов.

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков подтвердил факт вызова журналистки на допрос. "Таисию Бекбулатову в статусе свидетеля везут на допрос", - написал он в телеграм-канале. Он также сообщил, что дома у нее утром прошел обыск: "Она на успела сообщить об этом мне и перестала выходить на связь. Коллеги Таисии подтвердили, что с утра не могут связаться с ней". Бекбулатову будет защищать адвокат "Агоры" Николай Васильев.

Советника гендиректора "Роскосмоса", бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова задержали утром во вторник. В ФСБ заявили, что его подозревают в сборе и передаче информации, составляющей гостайну, одной из спецслужб НАТО. Речь шла о данных из сферы военно-технического сотрудничества, обороны и безопасности.

В "Роскосмосе" подчеркнули, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорции и что он не имел там доступа к гостайне.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задержание не связано и с журналистсткой деятельностью Сафронова, который сменил профессию в мае 2020 года.

Таисия Бекбулатова Холод Иван Сафронов Агора Павел Чиков ФСБ Роскосмос Коммерсантъ Ведомости

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