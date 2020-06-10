Карине Цуркан продлили арест до 24 августа

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд по ходатайству следствия до 24 августа продлил арест бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии. Об этом сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов и подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

Заседание о продлении ареста прошло в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены.

Защита, как и ранее, считает содержание Цуркан под арестом необоснованным и незаконным, заявил Павлов.

"С момента первоначального избрания Карине Валерьевне меры пресечения в виде содержания под стражей прошло два года, многое изменилось: правительство и премьер министр, ввод и снятие ограничений из-за пандемии коронавируса, предложены поправки в Конституцию. Не изменилось только одно - состав тех документов, которыми следствие пытается обосновать необходимость держать Цуркан под стражей. Все те же не первой свежести материалы ОРД, фальшивый характер которых очевиден уже даже самому следователю", - заявил он.

Защита продолжает изучать материалы дела.

Карина Цуркан была задержана летом 2018 года. По данным защиты, в ФСБ считают, что она 16 августа 2004 года "стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой", после чего 21 апреля 2015 года "в Москве получила электронную версию проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года "передала этот документ спецслужбе Молдовы".

Цуркан вину не признает. Защита настаивает на фальсификации доказательств следствия.