Главный архитектор Москвы призвал преподавать в школе правила проживания в городах

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В учебных заведениях нужно преподавать предмет, разъясняющий правила проживания в городах, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Общей уровень урбанистического образования населения крайне важен. Нужно ввести предмет, разъясняющий правила проживания в городах. Это про парковку, про мусор, про территорию, о том, что такое соседское право и многое другое. На первый взгляд, очевидные вещи", - сказал Кузнецов во вторник на онлайн-конференции "Ведомостей".

По его мнению, во многом это было утрачено в советский период, когда все жили кварталами. Теперь у Москвы есть шанс изменить такую парадигму, в частности, в ходе программы реновации, когда территория будет перепланирована. "Реновация - перепланировка территорий, это попытка разграничить функции", - подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что пандемия коронавируса не изменила этого направления, а наоборот, показала его актуальность. "Если удобно, то оно и при эпидемии удобно и без нее", - пояснил главный архитектор.