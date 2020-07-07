Военные вывезли часть жителей Нёноксы из поселка на время учений

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Военные из соображений безопасности вывезли из села Нёнокса часть жителей на время плановых работ 1-го научного центра войсковой части 09703, сообщила администрация Северодвинска. Прошлым летом рядом с Нёноксой на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания.

Плановые работы военные проводят с 6 утра 7 июля по 18:00 8 июля, Нёнокса попадает в опасную зоны.

Всех желающих из села вывезли на автобусах Минобороны, остальные остались дома, уточнили в пресс-службе администрации. Сколько человек выехало, сколько осталось, представитель мэрии уточнить не смог.

В прибрежном предупреждении, размещенном на сайте ФГБУ "Администрация морских портов Западной Арктики", говорится, что с 7 по 11 июля в Белом и Баренцевом морях будут проводиться "стрельбы ракетные и артиллерийские", плавание в территориальных водах в этот период запрещено и опасно. Также в Белом море с 6 по 10 июля запланированы ракетные пуски.

Ранее во вторник пресс-служба Северного флота сообщила, что в Баренцевом море начался сбор-поход разнородных сил флота с участием десятков кораблей и летательных аппаратов.

"На различных этапах сбор-похода планируется задействовать более 30 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения флота, более 20 летательных аппаратов и около 40 единиц техники береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО", - сказано в сообщении пресс-службы. Из соображения безопасности районы боевых упражнений закроют для гражданского судоходства и перелетов.

8 августа 2019 года Минобороны сообщило, что на полигоне в Нёноксе произошел инцидент с человеческими жертвами. Впоследствии выяснилось, что там семь человек погибли при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Погибшие - представители "Росатома" и Минобороны. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался. Такую же информацию 8 августа давала пресс-службы Северодвинска.

Через неделю стало известно, что жителям Нёноксы рекомендовали уехать из села на время военных мероприятий. Тогдашнему губернатору Архангельской области Игорю Орлову пришлось официально разъяснять, что речь шла не об эвакуции, а о плановых работах. Однако тогда военные все же решили отменить запланированное.

В январе 2020 года район Белого моря вблизи Неноксы вновь закрывали для свободного плавания - до 6 февраля.

В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база (входит в состав Северного флота), а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России - "Севмаш", которое создает стратегические подлодки и ведет ремонт крупных надводных кораблей. Нёнокса - село в 40 км от Северодвинска, входит в состав административного округа муниципального образования "Северодвинск".