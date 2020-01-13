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Участок Белого моря близ Нёноксы снова закрыли для свободного плавания

Участок Белого моря близ Нёноксы снова закрыли для свободного плавания
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Двинский залив Белого моря, в котором 8 августа произошел взрыв при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, закрыт для свободного плавания с вечера 7 января до 19:00 6 февраля. Об этом говорится на сайте администрации морских портов западной Арктики. После взрыва в августе судоходство там также ограничивали, судя по предупреждению, на месяц.

Взрыв на полигоне под Архангельском

Открывалась ли акватория после закрытия в августе, в пресс-службе администрации Архангельской области и в морском порту "Архангельск" не уточнили. Вопрос "Интерфакса" там переадресовали Министерству обороны.

8 августа 2019 года на полигоне ВМФ под Нёноксой произошел взрыв на морской платформе в ходе испытаний ракеты, сообщил "Росатом". Погибли пять сотрудников этой госкорпорации и два представителя Минобороны, еще по три сотрудника каждого ведомства были ранены.

Администрация Северодвинска и затем Росгидромет сообщали о недолгом повышении радиоактивного фона в Северодвинске после взрыва. Участок Двинской губы, где проходили испытания, был временно полностью закрыт для навигации.

Затем местные журналисты нашли прибитые к берегу понтоны и выяснили, что уровень радиации рядом с ними превышен в несколько раз. В начале сентября наличие на берегу радиоактивных объектов подтвердили чиновники областной администрации, но заверили, что угрозы здоровью населения понтоны не представляли. Военные должны были убрать понтоны в середине сентября.

14 августа военные собирались проводить некие мероприятия близ Нёноксы и рекомендовали жителям поселка уехать, однако накануне эти работы были отменены.

Врачам, которые принимали и обследовали пострадавших после взрыва, в сентябре предложили пройти обследование за счет региона в порядке дополнительных мер контроля.

В августе президент США Дональд Трамп в твиттере сообщил, что под Архангельском произошел взрыв во время испытаний ракеты Skyfall (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). Позднее президент Владимир Путин сказал, что авария случилась во время работ над перспективными системами вооружений.

Хроника 08 августа 2019 года – 13 января 2020 годаВзрыв на полигоне под Архангельском
Архангельская область Ненокса Минобороны Северодвинск ВМФ Росгидромет

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