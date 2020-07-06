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Врачи Магадана получили надбавки за борьбу с COVID-19 после вмешательства прокуратуры

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Магадане после прокурорской проверки 33 медикам "скорой помощи" выплатили причитающиеся им 1,1 миллиона рублей надбавок за борьбу с коронавирусом.

Прокуратура установила в ходе проверки, что врачи "Станции скорой медицинской помощи" получали стимулирующие выплаты в зависимости от занимаемой должности. Это нарушает установленный порядок, когда врачи должны получать деньги в зависимости от факта непосредственной работы.

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Магаданская прокуратура внесла главному врачу "Станции" представление. Он рассмотрел его и удовлетворил.

В начале апреля президент Владимир Путин пообещал выплаты медикам за работу с заразившимися COVID-19. Выплаты должны продлиться три месяца. Вскоре врачи многих регионов пожаловались на то, что им недоплачивают положенные надбавки.

Магадан коронавирус COVID-19

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