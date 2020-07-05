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Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые в настоящее время трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился президент России Владимир Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля. Затем этот срок был продлен до конца лета, напомнили в пресс-службе.

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В рамках поручения главы государства врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал - по 50 тыс. рублей, столько же - врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых - по 25 тыс. рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени, подчеркивается в сообщении.

Хроника коронавируса. Июль.

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