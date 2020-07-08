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Больше 900 СМИ не получили господдержку из-за бюрократических сложностей

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) попросил у правительства решить проблему более чем 900 СМИ, которые не смогли получить в условиях пандемии господдержку из-за бюрократических сложностей. Об этом рассказал в ходе дискуссии "Коммуникации в период изоляции" председатель Союза Владимир Соловьев.

Экономический кризис

Он уточнил, что проблемы связаны с формой регистрации или несовпадающими ОКВЭДами - официальными кодами деятельности СМИ.

По его словам, СЖР направил в Минкомсвязи очередное письмо с данными по этим СМИ и находится в постоянном контакте с заместителем руководителя ведомства Алексеем Волиным.

Он отметил, что Союз получает положительные отзывы от СМИ, которым удалось воспользоваться мерами господдержки: "Получаем информацию о том, что многим это помогло, многих это спасло".

По его мнению, поддержка государства поможет сократить "потери" в отрасли.

"Может быть, мы кого-то недосчитаемся, но не в таком количестве, как предполагалось, потому что ситуация, в особенности с печатными СМИ, была, по сути, катастрофической. Их аудитория, граждане за 65, которые не могли выйти из дома, киоски были закрыты, сейчас все это понемногу восстанавливается", - сказал Соловьев.

Волин в ходе той же дискуссии пообещал, что данные о ситуации с печатными СМИ в России станут известны в ближайшую неделю.

"У нас закончилась подписная кампания в газетах и журналах на следующее полугодие, и в ближайшую неделю-две мы сможем получить сводные данные по всей стране, и там будет понятно, насколько пандемия сказалась на подписке", - отметил он.

По его словам, некоторым печатным СМИ во время самоизоляции удалось увеличить количество подписчиков.

"По той разовой информации от отдельных изданий из разных регионов, ситуация очень неоднозначная и неоднородная. Есть примеры, когда некоторые издания на пике читательского интереса увеличили объемы своих подписок, есть которые сильно просели", - отметил Волин.

2 апреля Союз журналистов России совместно с Национальной ассоциацией телерадиовещателей обратились к правительству с призывом помочь СМИ в условиях пандемии. 29 мая премьер-министр Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

СЖР Владимир Соловьев коронавирус Алексей Волин Минкомсвязи

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