Замминистра связи предложил СМИ не ждать от государства прямой помощи деньгами

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Минкомсвязи не могут спрогнозировать, сколько СМИ могут рассчитывать на поддержку после включения в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, заявил замглавы ведомства Алексей Волин. Он также предположил, что государство не будет помогать им деньгами напрямую.

"Нет, подобных цифр нет. Более того, я бы все-таки не сильно усердствовал по поводу надежд, что государство вложит в отрасль напрямую какие-то большие средства. Кредиты - да, отсрочки, вполне возможно - снижение контролирующих функций. Но надеяться на то, что государство придет и, как сеятель, щедро разбросает деньги по отрасли, - этого, конечно же, не произойдет", - сказал он в онлайн-интервью на площадке проекта Национальной ассоциации телерадиовещателей NATEXPO.

Его спросили, сколько организаций получат поддержку и какой объем финансовой помощи со стороны государства это составит в абсолютных цифрах в связи с соответствующим постановлением.

Также Волин посчитал бесперспективным предложение, чтобы государство закупило у медиа социальную рекламу, косвенно оказав финансовую поддержку отрасли.

"Никакой (перспективы у этого предложения нет). У государства точно есть деньги, которые нужно потратить на куда более важные вещи, чем реклама", - сказал он.

По словам чиновника, поддержкой могут воспользоваться все предприятия, которые приходят по своим ОКВЭДам (кодам экономической деятельности). Он сообщил, что именно ОКВЭД является тем ключом, который дает возможность претендовать на помощь, а дальше в каждом конкретном случае возможно индивидуальное решение вопроса.

Премьер-министр Михаил Мишустин причислил СМИ и производителей печатной продукции к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям 29 мая. В список вошли издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.

В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 000 рублей.