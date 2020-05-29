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Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

"Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, воспользоваться мерами поддержки смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, а также информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

Премьер отметил, что сейчас роль СМИ особенно важна, так как "граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

В пресс-службе отметили, что сейчас российские медиа продолжают свою работу в условиях ограничений, связанных с распространением коронавируса. Многие компании оказались в сложной ситуации.

"Выручка от продажи книг, прессы, от подписки сокращается, снижаются доходы от рекламы. Особенно страдают небольшие компании и организации в регионах. Большинство из них относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. В правительство поступили многочисленные обращения граждан, ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой дополнительно поддержать представителей отрасли", - сообщили в пресс-службе кабинета министров.

В сообщении отмечается, что в числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться российские медиа - полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

"Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если заработная плата работников выше одного МРОТ), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями", - говорится в сообщении.

"Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из расчета один МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей", - напомнили в пресс-службе.

Хроника 27 января – 29 мая 2020 годаЭкономический кризис
Михаил Мишустин

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